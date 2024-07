Roma-Dovbyk, ci siamo: accordo ai dettagli, a breve il sì del Girona

Dovbyk sceglie la Roma: accordo ai dettagli

Adesso bisogna aspettare la risposta formale alla proposta ufficiale che è stata recapitata in Catalogna via Pec. Non è escluso che il Girona pretenda un ulteriore sforzo. Ma la struttura del contratto ormai è stata delineata. Gli spagnoli non a caso si sono già lanciati alla ricerca del successore di Artem, per gli amici Tema: non sono nelle condizioni di trattenerlo davanti a un contratto quinquennale da 3,5 milioni più i premi, di molto superiore a quanto prospettato dall’Atletico Madrid. Per questo, nonostante la prospettiva di giocare la Champions League, Dovbyk ha scelto la Roma, impressionando i dirigenti per l’adesione entusiastica al progetto di rilancio. Sorrideranno anche a Girona, comunque, stringendo mani capitali: dopo aver venduto l’estate scorsa Castellanos alla Lazio per 15 milioni più bonus, incasseranno una robusta plusvalenza per un giocatore pagato appena 7 milioni nell’agosto del 2023.