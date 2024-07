Roma, Ghisolfi travolto dall'entusiasmo dei tifosi: l'incredibile scena a Fiumicino

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco

I tifosi della Roma osannano Ghisolfi in attesa di Soulé

"Daje Florent" e "Portaci Dovbyk" le parole rivolte a Ghisolfi dai tifosi romanisti presenti a Fiumicino, colorato per l'occasione da tantissime maglie e sciarpe giallorosse: "Appena ho letto sui social che Soulè sarebbe arrivato stasera sono subito uscito di casa per recarmi qui in aeroporto per accoglierlo. Ero già andato a Ciampino la volta che sbarco' Lukaku", ha detto Antonio, proveniente dalla provincia di Rieti. E dopo Soulé il prossimo colpo del direttore sportivo francese potrebbe essere proprio Dovbyk, centravanti ucraino del Girona che è sempre più vicino alla Roma.