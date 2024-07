Roma, Soulé è sbarcato a Fiumicino. Tifosi in delirio, in 250 per l’argentino

ROMA - Tifosi in festa, ma il più felice è sicuramente Matias Soulé che questa sera alle 21 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino per cominciare la sua avventura alla Roma. L'attaccante argentino ha varcato le porte del Termina 1 insieme alla sua fidanzata e all'agente Martin Guastadisegno che ha curato l'operazione in queste settimane insieme a Souloukou e Ghisolfi, riuscendo a portare a termine la difficile operazione.

Soulé a Roma, tifosi in delirio Visibilmente emozionato e un con grande sorriso sul volto, il ragazzo è stato prelevato dallo staff della Roma e portato in un albergo del centro per prepararsi alla lunga giornata di domani. In mattinata le visite mediche alla Mater Dei, poi la firma sul contratto al Fulvio Bernardini dove abbraccerà De Rossi e Paulo Dybala, i due che ha sentito quotidianamente dall'inizio della trattativa. Un delirio a Fiumicino: 250 tifosi hanno abbracciato l'argentino e dato il benvenuto con cori e bandiere al vento. Acclamato anche Ghisolfi, passato tra la folla prima dell'arrivo del ragazzo. "Portaci Dovbyk", il messaggio al diesse che ha sorriso.

Soulé-Roma, tutte le cifre L’affare con la Juventus si è chiuso per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Sono quindi 26 milioni di parte fissa, un milione in più rispetto a quanto proposto dalla Roma lunedì scorso, poi quattro milioni di bonus divisi tra tre facili e uno invece difficile. Una maxi operazione chiusa grazie all'impegno dei Friedkin che ancora una volta hanno dimostrato il loro attaccamento al club e le ambizioni di portare la squadra nei massimi vertici del calcio internazionale. A Soulé invece un contratto quinquennale con un ingaggio di circa due milioni di euro netti a stagione. Matias è pronto a cominciare la sua avventura in giallorosso: il sogno si è finalmente avverato.

