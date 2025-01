Roma su Frattesi, Cristante è la chiave: Ghisolfi studia il clamoroso scambio

Numericamente Frattesi sarebbe il sostituto perfetto per Enzo Le Fée , primo acquisto della gestione Ghisolfi, ieri volato in Inghilterra per firmare il contratto con il Sunderland. Le Fée giocherà in seconda divisione con la speranza, condivisa dalla Roma, di immediata promozione in Premier: in questo modo il prestito diventerà trasferimento definitivo, portando 24 milioni a Trigoria . Addirittura una plusvalenza di 4, quindi, rispetto ai 23 spesi l’estate scorsa per comprarlo dal Rennes. Nell’errore di valutazione, che Ranieri ha rimarcato in fretta schierandolo titolare soltanto nella famigerata scampagnata di Como, Ghisolfi ha provato a mettere una pezza che, se la scommessa del Sunderland riuscirà, diventerà stoffa pura.

Roma, Svilar rinnova

Mile Svilar intanto ragiona a lungo termine, prendendo un impegno pubblico verso i tifosi della Roma: «Presto incontrerò la società, c’è tempo per parlare, e rinnoverò il contratto. La mia intenzione è restare qui per molto tempo, ci spero». Le sue parole, durante l’intervista a Sky, annunciano la maturità di un ragazzo che sta per diventare padre. A un anno esatto dalla promozione a portiere titolare, Svilar ha messo il like al progetto Ranieri. Non era scontato dopo mesi travagliati, nei quali diversi club della Premier League avevano chiesto info, mentre la Roma era sprofondata a pochi metri dal dirupo. Le rinnovate ambizioni del club e l’adattamento alla città sono un motivo razionale per continuare, al termine di un periodo di comprensibile riflessione. Figurarsi se la Roma non accoglierà la sua richiesta, triplicandogli l’ingaggio che è fermo agli 800.000 euro del primo contratto (2027). L’estensione dovrebbe essere di due anni, consentendogli di guadagnare uno stipendio in linea con la media della Roma. Anche questo non è un progetto per sempre ma è un inizio di qualcosa.