Roma in pressing per Rios e Wesley: ecco cosa manca per la chiusura

Il calciomercato della Roma passa dai due nomi individuati da Massara per rinforzare il centrocampo e le corsie esterne: Richard Rios e Wesley França . In giornata la dirigenza giallorossa ha portato avanti i contatti con i club d'appartenenza dei giocatori, in cerca dell'intesa giusta per presentare i due rinforzi a Gasperini il prima possibile.

Per Rios e Wesley ballano 5 milioni

La Roma ha già ricevuto l'apertura al trasferimento da parte di entrambi i calciatori ma al momento i veri ostacoli da superare sono il Flamengo e il Palmeiras. Per l'esterno brasiliano i giallorossi vorrebbero mettere sul piatto 20 milioni di euro, 5 in meno di quelli offerti dallo Zenit al termine di una trattativa saltata per volontà di Wesley. La proposta non convince il Flamengo che, come minimo, vorrebbe incassare 25 milioni, la stessa cifra che la Roma valuta Richard Rios. Anche per questo affare il problema è lo stesso, la stima dei capitolini è inferiore di 5 milioni rispetto a quella fatta dal Palmeiras. Entrambe le piste sono ancora percorribili per Massara, che prosegue le interlocuzioni con i due club brasiliani.