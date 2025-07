Svolta Rios, Roma a un passo: si chiuderà a 30 milioni. Poi assalto a Wesley

A un passo da Rios. La Roma sta per acquistare il centrocampista preferito di Gasperini . In serata Ricky Massara ha informato il Palmeiras di essere disposto a raggiungere la valutazione richiesta, 30 milioni. Allo studio è ora la divisione tra parte fissa e variabile: i primi bonus proposti dalla Roma, partendo da 25 garantiti, ai brasiliani non andavano bene perché di complicata realizzazione (un milione ad esempio sarebbe scattato in caso di conquista dello scudetto). Per questo a Trigoria avevano ipotizzato un rilancio a 28 più 3. In più devono essere sistemate le laute provvigioni degli intermediari. Ma la distanza ormai è davvero minima: è difficile che una trattativa di questo livello salti per un paio di milioni. Soprattutto perché l’oggetto del desiderio, Rios appunto, ha deciso di andare alla Roma. L’accordo sul contratto quinquennale a circa due milioni netti a stagione è stato raggiunto già da un paio di settimane. Sarà interessante capire se il Palmeiras lo farà giocare stanotte, alla ripresa del campionato brasiliano contro il Mirassol. Il Flamengo ad esempio sta schierando regolarmente Wesley, che pure spinge per un rapido trasferimento alla Roma. Ad ogni modo il confronto sull’affare procede spedito. Come noto, il Palmeiras incasserà il 70 per cento della cessione. Ma la quota potrebbe salire all’80 se la famiglia Rios, come annunciato da qualche giorno, rinunciasse alla propria fetta. Il resto andrà proprio al Flamengo, che ha diritto al premio di formazione di un centrocampista scoperto giovanissimo durante un torneo di futsal, e al nutrito staff di Richard, nazionale colombiano che non ha mai giocato in patria.

Rios, visite in agenda con la Roma

Al Campus Biomedico, la struttura della quale la Roma si serve per le questioni di salute dei calciatori, sono già stati allertati: la società ha chiesto uno slot per le visite mediche da svolgersi entro la fine di questa settimana. Evidentemente il viaggio intercontinentale di Rios è imminente. Gasperini da parte sua freme: finora non ha avuto alcun rinforzo, a parte il terzo portiere Zelezny arrivato da svincolato dopo l’esperienza alla Juventus, e aspetta di poter contare presto su quattro titolari nuovi. Oltre al centrocampista centrale, che nella teorica formazione affiancherebbe Manu Koné, sono nella lista un esterno destro, un difensore centrale e una seconda punta di piede destro. Arriverà anche un centravanti che possa sostituire Dovbyk, forse quel Ferguson che Massara ha in pugno da tempo. Ma le priorità sono evidentemente altre.

Wesley nel mirino

Il laterale scelto, come si accennava prima, è il brasiliano Wesley, due presenze in nazionale prima dell’arrivo di Ancelotti, reduce da un Mondiale per club non proprio brillante. Classe 2003, è un pallino di Gasperini che sperava di accoglierlo in Italia l’anno scorso. L’affare con il Flamengo però saltò all’ultimo momento, costringendo l’Atalanta a comprare in tutta fretta Bellanova dal Torino. Stavolta la Roma non dovrebbe essere beffata al fotofinish, dopo aver compreso che il Flamengo non scenderà dalla valutazione di 25 milioni. Anche in questo caso, i bonus facili possono allineare le esigenze dei due club. Capitolo difesa: l’argentino Tagliafico a parametro zero rimane un’opzione che Gasperini apprezzerebbe. Ma la sensazione è che Massara preferisca un profilo più giovane.