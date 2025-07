Wesley freme: vuole solo la Roma. Ferguson è sempre più vicino

Ferguson-Roma, step by step

Più vicino è l’arrivo del centravanti di riserva, il nazionale irlandese Evan Ferguson. La Roma qui si è mossa in anticipo, portandosi in vantaggio sulla concorrenza. Ferguson, che compirà 21 anni a ottobre, interessa a 12 squadre, tra Premier League ed estero. In Italia per esempio è stato sondato dall’Atalanta, di cui Gasperini ben conosce il modus operandi e la competenza. Massara però è in forte vantaggio perché, dopo una serie di colloqui, ha strappato il sì del giocatore al prestito con diritto di riscatto. Dopo un’annata non fortunata a causa degli infortuni, vissuta a metà tra Brighton e West Ham, Ferguson è intrigato dall’ipotesi di giocare nella Roma, pensando anche al Mondiale: l’Irlanda deve ancora cominciare il suo girone di qualificazione e può puntare almeno ai playoff, lottando con l’Ungheria per il secondo posto dietro al Portogallo. Ma non è facile l’accordo tra i club: il Brighton è disponibile a cedere Ferguson, anche in prestito, però pretende di fissare un diritto di riscatto molto alto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Al di là della cifra che verrà scritta sul contratto - la forbice è tra i 30 e i 45 milioni - il nodo della trattativa è proprio nelle condizioni che determinano l’acquisto definitivo. La Roma ha proposto una serie di opzioni legate a presenze, gol e assist che per il momento non sono state accettate. In qualche modo però un’intesa verrà raggiunta.