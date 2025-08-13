Dybala vede l’agente: al lavoro per il rinnovo con la Roma

Sono passati quattordici anni dall’esordio di Paulo Dybala con la maglia dell’Instituto Atlético Central Córdoba , la squadra della sua città natale. Una data memorabile per quel club fiero e orgoglioso di averlo nella propria storia, ma anche per un ragazzo che non ha mai dimenticato il suo passato, soprattutto la gratitudine verso chi ha creduto in lui. «Sembra di aver esordito ieri... Grazie per avermi dato la possibilità di realizzare il mio sogno», il messaggio condiviso dalla Joya all’Instituto. Aveva 17 anni, 8 mesi e 28 giorni. Ora ne ha 30 e ha ancora voglia di realizzare i suoi sogni, con quella Roma che ha sposato come giocatore e uomo spogliatoio.

Dybala torna in gruppo

Prima sempre il campo. Le tre risonanze magnetiche che ha svolto, l’ultima in Inghilterra, hanno dato tutte esito negativo. Quindi ora Paulo si sente pronto a tornare in gruppo e a spingere sull’acceleratore per essere arruolabile per la prima di campionato contro il Bologna. Non sente più fastidio alla cicatrice dell’intervento e negli ultimi due giorni ha intensificato il lavoro individuale al Fulvio Bernardini per essere a disposizione di Gasperini già da oggi. Paulo è carico per lo sprint finale: lavoro in gruppo, carichi ben strutturati dallo staff romanista e focus sul ritmo partita per accomodarsi in panchina tra due giorni contro il Neom e poi strappare una maglia da titolare all’Olimpico il prossimo 23 agosto. La squadra lo aspetta in campo ma Paulo non l’ha mai lasciata sola in queste settimane di gestione e lavoro a parte. Anzi, da quando l’argentino si è infortunato a marzo è stato un vero e proprio valore aggiunto prima per Ranieri e poi per Gasp nel sostegno e nel supporto di un gruppo che adesso lo vede come un vero e proprio leader. E che spera che possa restare per tutto il triennio del nuovo progetto.

L'incontro con l'agente

Dybala ha parlato anche di questo nell’incontro che ha avuto ieri con il suo agente, Carlos Novel. Il rinnovo di contratto è la priorità dell’argentino che vuole continuare a vestire la maglia giallorossa anche nei prossimi anni, per questo il suo entourage e la Roma hanno già avviato i primi contatti e sono pronti a vedersi in autunno per intavolare la trattativa. Appuntamento tra qualche mese perché prima Paulo vuole concentrarsi esclusivamente sul campo e vuole dimostrare di essere un giocatore totalmente recuperato e ancora decisivo per la Roma. Non che nessuno lo possa mettere in dubbio, il primo a credere in lui e a dichiararlo pubblicamente è stato proprio Gasperini: il giocatore con più talento all’interno della rosa non potrà mai essere un problema, ma soltanto una soluzione. E una cura, come lo è stato nella seconda parte della scorsa stagione per la Roma di Ranieri, dentro e fuori dal campo.

Nello spogloatoio della Roma

E come sta facendo anche nelle ultime settimane. Paulo infatti sia a Trigoria sia fuori sta cercando di far inserire al meglio i nuovi giocatori. Come? Unendo il gruppo nel centro sportivo e in trasferta, poi organizzando qualche cena nella sua villa all’Infernetto invitando anche i nuovi: l’ultimo è stato El Ayanoui, grande protagonista contro l’Everton. Del resto, tutti giocatori la scorsa stagione hanno sempre descritto il gruppo come una vera e propria famiglia: Dybala adesso vuole renderla ancora più unita per arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati.