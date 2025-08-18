Sancho alla Roma, ultime ore di riflessione. E Gasperini è intervenuto in prima persona

Uno ha svuotato l’armadietto al Bodymoor Heath Training Ground ed è pronto a lasciare l’Aston Villa per abbracciare i colori giallorossi, l’altro invece ha sentito al telefono Gasperini e adesso sta riflettendo sulla proposta ricevuta da Trigoria. Leon Bailey è pronto a dire sì, Jadon Sancho invece non è ancora così vicino da poter far dormire sonni tranquilli al diesse Massara, che da dieci giorni è in pressing sull’entourage del giocatore dopo aver trovato l’accordo con il Manchester.

Il contatto con Sancho

Per questo motivo anche Gasperini è sceso in campo nella trattativa e ha avuto un contatto telefonico diretto con l’esterno inglese per convincerlo ad accettare la causa giallorossa. Il tecnico gli ha spiegato la centralità che avrebbe nel suo progetto, naturalmente gli ha parlato del lavoro svolto all’Atalanta con i suoi attaccanti e di quanto siano cresciuti con le sue idee e le sue tattiche. Insomma, per Sancho la Roma di Gasp sarebbe un nuovo trampolino di lancio per dimenticare gli anni persi tra lo United e il prestito al Chelsea, e ritrovare lo smalto dei tempi d’oro del Borussia Dortmund. Proprio quel club che adesso lo sta tentando per un clamoroso ritorno alla base. Inutile dire quanto Sancho abbia gradito il contatto diretto con l’allenatore, ringraziando ma chiedendo ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva.

Roma, la trattativa con Sancho e gli sviluppi

Il diesse Massara ha fretta, e non soltanto per l’irrequietudine del suo allenatore. Teme l’inserimento di altre squadre e di perdere quel vantaggio che è riuscito a ottenere trovando l’accordo con i Red Devils su un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e variabile. Sancho, in scadenza, dovrà rinnovare il contratto per completare l’operazione, gli agenti sono in contatto con il ds romanista e lavorano intanto su un principio d’accordo sia per lo stipendio, sia per le commissioni. Per ora soltanto due cose sono certe: lo United lo vuole fuori dal club tanto da non assegnargli il numero di maglia e da non convocarlo ieri per la sfida contro l’Arsenal. E lo stesso Jadon non intende restare un anno fermo per liberarsi a zero la prossima stagione. Ieri ha cancellato tutti i suoi post calcistici sul proprio profilo Instagram: ha tanta voglia di un bel reset e di co minciare una nuova avventura.

Attesa per Bailey

Quella che non vede l’ora di vivere Bailey con la Roma. Di fatto il giamaicano ha già dato il suo addio all’Aston Villa salutando allenatore e compagni, e aspettando soltanto il via libera a prendere un volo per Ciampino. Il suo cartellino costerà 3-4 milioni per il prestito e altri 20 per il riscatto tra un anno, i due club stanno limando i dettagli e il ragazzo è atteso nella Capitale tra questa sera e martedì mattina. E poi sarà Roma, sarà Gasp, sarà una nuova avventura in Italia che Leon è pronto a vivere al massimo.