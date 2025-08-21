Roma, telenovela Sancho. Resiste Fabio Silva ma spunta Embolo 

Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo. E ha deciso di abbattarsi sulla Roma come una feroce tempesta d’agosto. Alla sorte beffarda non bastavano i paletti del fair play finanziario, le trattative che procedono come corse a ostacoli, la necessità di completare un mercato pareggiando - o quasi - entrate e uscite e l’esigenza di rinforzarsi rimandando, se possibile, di dodici mesi le spese. L’acquisto che Gasperini ha aspettato un mese, tra mugugni e speranze, rischia infatti di stare fuori... proprio un mese. Bailey si è infortunato ieri , al primo allenamento a Trigoria, come raccontiamo nel servizio a fianco. L’arrivo di un altro esterno, un’operazione già in programma, adesso diventerà un’urgenza. Con un’esigenza in più: prendere un jolly dell’attacco che possa fare almeno due ruoli, il trequartista e la prima punta.

Roma, il fascicolo Sancho

La promessa è arrivata dai Friedkin, con la consapevolezza che la rosa, pur rinforzata con i sei colpi messi a segno da Massara, ancora non basta per competere allo stesso livello delle pretedenti alla Champions. Così, la trattativa per Sancho continua ad avanzare grazie a un accordo totale tra la Roma e lo United sulla base di 17 milioni di euro per il cartellino. Jadon ha posto le sue condizioni: un ingaggio da almeno 6,5 milioni di euro, cifra che la Roma punta a limare attorno ai 5,5. Poi c’è lo scoglio della commissione da 10 chiesta dall’entourage. L’affare potrebbe andare in porto solamente se i Red Devils, tramite una corposa buonuscita, contribuissero al raggiungimento di questa cifra. Il fascicolo è nelle mani di Dan Friedkin in persona, che sta valutando pro e contro della cosiddetta “americanata”, cioè un investimento fuori dai parametri di sostenibilità.

Speranza Fabio Silvia

Nel frattempo, il diesse continua a battere altre piste. Una è conosciutissima e conduce a Fabio Silva, che spazierebbe sull’intero fronte offensivo portando qualità, imprevedibilità e pure una discreta stazza (è alto 185 cm) a un reparto che potrà pure contare sulla fantasia e i piedi buoni di Baldanzi, El Shaarawy, Dybala e Soulé ma difetta ancora, nonostante Bailey, di fisicità ed esplosività. Proprio per questo motivo, Silva non è mai uscito dai pensieri di Gasp. Il jolly portoghese, da oltre un mese, ha l’accordo con Massara per guadagnare a Roma 2,5 milioni netti a stagione. Il Wolverhampton, però, continua a pretenderne più di 20 per un attaccante che ha il contratto in scadenza tra un anno. L’ultima proposta si è fermata a 15: la Roma terrà il punto, con la speranza che entro la fine di agosto il braccio di ferro possa risolversi in modo positivo. Il venditore, dopotutto, eviterebbe volentieri di perdere il calciatore a zero tra pochi mesi.

Spuntano Embolo e George

Così, mentre dall’Inghilterra gli intermediari continuano a proporre il diciannovenne Tyrique George, attaccante esterno del Chelsea longilineo, scattante e dribblomane che si può prendere in prestito con condizioni per il riscatto, Massara avrebbe preso contatti con il Monaco per lo svizzero Breel Embolo, centravanti che può agire anche da seconda punta. Pure qui, le condizioni appaiono favorevoli: l’accordo tra il ventottenne e la sua società scade nel 2026 e per 15 milioni potrebbe essere imbastita una trattativa lampo. Occhio alle uscite: dopo l’infortunio di Lukaku, su Dovbyk è piombato il Napoli. Si parte da una valutazione di 37 milioni, la cifra minima per evitare una minusvalenza, ma la Roma aprirebbe anche al prestito oneroso con diritto di riscatto.