Roma, si riapre la pista Sancho: scendono in campo i Friedkin

I proprietari del club giallorosso vogliono accontentare Gasperini e non mollano l'attaccante inglese in uscita dal Manchester United: i dettagli
2 min

ROMA - A Gian Piero Gasperini non basta Leon Bailey, attaccante giamaicano arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa e già sbarcato all'aeroporto di Ciampino tra l'entusiasmo dei tifosi. Il tecnico giallorosso vuole un altro rinforzo davanti e per accontentarlo la Roma prova a riaprire una pista che sembrava ormai chiusa: quella per Jadon Sancho.

Roma, in campo i Friedkin per convincere Sancho

"Poco prima di darsi fuoco, Gasperini s'è fatto sentire con i Friedkin e all'improvviso Sancho è tornato in corsa per la Roma. Non è detto che si faccia, a Trigoria confidano in Saawetie..." ha scritto sulla propria pagina Instagram il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. E a scendere infatti in campo per convincere l'attaccante inglese, fidanzato con la rapper statunitense Saaweie e in uscita dal Manchester United (corteggiato anche dai turchi del Besiktas e dai club sauditi), sono ora gli stessi Friedkin, proprietari del club giallorosso che sembrano decisi ad accontentare il tecnico Gasperini.

 

 

 

