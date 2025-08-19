Roma, si riapre la pista Sancho: scendono in campo i Friedkin

Roma, in campo i Friedkin per convincere Sancho

" Poco prima di darsi fuoco, Gasperini s'è fatto sentire con i Friedkin e all'improvviso Sancho è tornato in corsa per la Roma. Non è detto che si faccia, a Trigoria confidano in Saawetie..." ha scritto sulla propria pagina Instagram il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. E a scendere infatti in campo per convincere l'attaccante inglese, fidanzato con la rapper statunitense Saaweie e in uscita dal Manchester United (corteggiato anche dai turchi del Besiktas e dai club sauditi), sono ora gli stessi Friedkin, proprietari del club giallorosso che sembrano decisi ad accontentare il tecnico Gasperini.