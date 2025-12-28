Raspadori alla Roma, perché lunedì 29 dicembre è il giorno chiave: cosa succederà con Simeone a Madrid

ROMA - Quella di lunedì 29 dicembre sarà una giornata chiave per il mercato della Roma . O, almeno, nelle intenzioni sarà così. Il club giallorosso, infatti, resta in forte pressing su Giacomo Raspadori , uno degli obiettivi insieme a Zirkzee per rinforzare l'attacco di Gasperini. Ma la situazione resta, fin qui, complicata . In divenire, quantomeno.

Roma su Raspadori: primi mesi da dimenticare all'Atletico Madrid

Dopo un investimento di 22 milioni in estate per prelevarlo dal Napoli, Raspadori ha trovato poco spazio nell'Atletico Madrid di Simeone. La prima metà di stagione in Spagna per l'azzurro è da dimenticare: poco più di 400 minuti in campo, con solo 14 presenze partendo quasi sempre dalla panchina, collezionando 2 gol e 3 assist. Un rendimento che potrebbe spingere il club spagnolo a lasciar andare Raspadori, che a Roma potrebbe ritrovare più continuità. C'è un però: come hanno sottolineato nelle ultime ore alcuni media spagnoli, Raspadori, pur giocando poco, è stato determinante in varie occasioni. Un po' quello che succedeva a Napoli. Ecco perché più di qualcuno suggerisce all'Atletico di pensarci bene.

Roma-Simeone, domani è un giorno decisivo: cosa succede

E proprio lunedì 29 dicembre è previsto un colloquio tra Raspadori e Simeone, per decidere come muoversi nella finestra invernale di mercato. Si deciderà, insomma, stando a quanto riporta As, se il calciatore sarà libero di trovarsi una nuova destinazione o se l'allenatore spagnolo gli darà più spazio, giustificando l'investimento in estate. Intanto la Roma ragiona sulla formula: la base sarebbe quella di un prestito oneroso, con diritto o obbligo di riscatto, con l'Atletico Madrid che vorrebbe rientrare dei 22 milioni spesi la scorsa estate.