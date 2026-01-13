ROMA - La Roma si avvicina sempre di più a Robinio Vaz : l’accordo tra i giallorossi e il Marsiglia , sulla base di 25 milioni di euro, è stato ormai raggiunto . Per il classe 2007, molto apprezzato dal ds Massara e da Gian Piero Gasperini per le sue qualità da attaccante moderno, è pronto un contratto di quattro anni e mezzo . Intanto, nelle ultime ore, è diventato virale un video del 18enne talentino francese nel quale emergono le sue ' simpatie ' calcistiche .

Robinio Vaz pazzo di Totti: nella sua classifica dei bomber con la 10 è più forte di Maradona e Pelé

Qualche settimana fa l'Olympique Marsiglia ha pubblicato un video pubblicato diventato virale su TikTok, durante il quale Robinio Vaz stilato la sua personale classifica dei migliori numeri 10 della storia del calcio. Tra questi c'è anche Francesco Totti, che il classe 2007 ha piazzato al sesto posto della speciale graduatoria, davanti a mostri sacri come Maradona (7°), Pelè (8°), Platini (9°) e Baggio (10°). Per il 18enne il migliore è Messi, seguito al secondo posto da Neymar e da Ronaldinho al terzo. Completano la classifica Zidane e Modric, piazzati da Vaz rispettivamente al 4° e 5° posto.