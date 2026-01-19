Mercato Roma, Massara lavora su Fortini e spinge per Dragusin

La Roma ha rifatto il look all’attacco, ma la rosa non è ancora completa. Malen e Robinio hanno acceso entusiasmi , portato gol e prospettiva. Eppure per Gasp manca ancora quel dettaglio decisivo, gli ultimi colpi di pennello: il trequartista sinistro, un esterno e, in base alle condizioni di Hermoso, anche un difensore centrale di livello. Il quadro in attacco è chiaro e urgente. Dovbyk resterà ai box per oltre due mesi, Bailey è sempre più lontano da Trigoria e intanto era indisponibile anche per la sfida col Torino, mentre cerca una sistemazione in prestito. Gasp non fa sconti, chiede completezza e profondità. Massara ascolta, media, lavora . «Ci sono ancora quindici giorni di mercato e vedremo quali opportunità si presenteranno», ha spiegato ieri il ds, lasciando la porta aperta a nuovi scenari. Tradotto: nulla è chiuso, tutto è possibile. Tra tecnico e direttore sportivo la tensione è quella tipica delle sessioni di mercato , fatta di richieste pressanti e conti da far quadrare. Ma la rotta è quella giusta. «Il percorso è sempre comune e condiviso», assicura Massara. L’obiettivo è uno solo: costruire una Roma forte , pronta a reggere l’urto della stagione.

Roma a caccia di un rinforzo sulla trequarti

E allora si va al sodo. In cima alla lista c’è Noa Lang. Nome pesante, talento conosciuto, profilo ideale per il calcio aggressivo e verticale di Gasperini. Massara ha già bussato alla porta del Napoli, parlando con Manna. Risposta secca: 27 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto dopo i 52 milioni già investiti tra Vaz e Malen. Senza il via libera diretto dei Friedkin, l’operazione resta congelata. E intanto Massara guarda avanti, scandaglia l’Europa. Piace, eccome, Leo Sauer: slovacco classe 2005, gioiellino del Feyenoord, già decisivo tra Eredivisie ed Europa League con 3 gol e 2 assist. Valutazione: da 15 milioni in su. Un investimento, certo, ma con margini enormi. Sullo sfondo resta vivo anche Andreas Schjelderup, il norvegese del Benfica: giovane, tecnico, continuo, un nome che nei corridoi di Trigoria scalda sempre più consensi. Per quanto riguarda invece Zirkzee, ora la trattativa è congelata e se ne riparlerà negli ultimi giorni di mercato se dovesse nascere un’occasione.

Massara al lavoro per un esterno e un difensore

Capitolo Fortini. La Roma monitora, studia, insiste. L’offerta per l’esterno della Fiorentina è di circa 7 milioni, con il contratto in scadenza nel 2027 e nessuna fretta di rinnovare da parte viola. La richiesta però è quasi il doppio, 15 milioni. La trattativa è aperta, serrata, con Massara deciso a giocarsi le sue carte per bruciare la concorrenza e portare a casa un prospetto italiano di grande interesse. Una trattativa comprensibilmente rallentata per la scomparsa del presidente Commisso. Sullo sfondo resta Joaquin Seys del Bruges, altro nome cerchiato in rosso. Non basta. In base agli esami strumentali su Hermoso che rischia il lungo stop, il diesse su richiesta del tecnico vuole tuffarsi nuovamente su Dragusin in uscita dal Tottenham e cercato anche dal Lipsia. Potrebbe essere un nuovo colpo di scena di un mercato frenetico. Gasp spinge, Massara lavora, i Friedkin investono. Il mercato giallorosso è vivo, pulsante, pronto a un ultimo colpo capace di accendere definitivamente Trigoria.