martedì 20 gennaio 2026
Dragusin si sposa a Bucarest con la sua Ioana: adesso aspetta la Roma  

Il difensore è convolato a nozze con la compagna di sempre: tutti i dettagli
2 min
Radu Dragusin ha vissuto oggi un momento speciale nella sua vita privata: il difensore romeno del Tottenham si è sposato con la compagna Ioana in una cerimonia civile a Bucarest. Un “sì” grande e emozionante (foto Andrei Furnigă (GSP.ro)), che arriva in un periodo particolare della sua carriera, cioè dopo aver superato le difficoltà di un lungo infortunio e nel mezzo di insistenti voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma.

Dragusin aspetta la Roma

Il centrale è rientrato in campo solo di recente, a fine dicembre, con il Tottenham. Nonostante il rientro graduale, il giocatore ha espresso la voglia di tornare in Serie A, campionato che conosce bene grazie alle esperienze con Juventus e Genoa. Dragusin gradirebbe particolarmente una destinazione come Roma. A Trigoria, infatti, Gasperini, dopo l’infortunio di Hermoso, ha chiesto al ds Massara di dare priorità assoluta all’acquisto di un centrale difensivo. Il romeno è in pole position: il giocatore sarebbe felice di accettare, ma il Tottenham fa muro. Gli Spurs lo valutano 20 milioni di euro nonostante il recente stop per infortunio e lo cederebbero solo a titolo definitivo, rifiutando al momento di prendere in considerazione altre formule per il trasferimento. 

 

 

 

