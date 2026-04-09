"El Aynaoui vuole andar via dalla Roma": l'indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourage

Dal Marocco: "El Aynaoui vuole andar via"

Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, fonti vicine al padre di Neil El Aynaoui avrebbero registrato il malcontento del classe 2001, preoccupato per il minutaggio limitato concessogli da Gasperini nell'arco di questa stagione. Insieme ad Hakimi e Brahim Diaz, l'ex Lens è senza dubbio il giocatore più importante della nazionale marocchina e tale status non può essere messo in discussione in questo momento della sua carriera. Otto partite da titolare, 14 da subentrato, e numeri che non sembrano soddisfare il talento dei Leoni dell'Atlante. Citando l'entourage di El Aynaoui, i media marocchini parlano addirittura di "frustrazione", raccontando lo stato d'animo del giocatore: in vista dell'estate, infatti, starebbe seriamente pensando di andar via per cercare maggiore continuità altrove.

La situazione contrattuale di El Aynaoui

Arrivato in Italia la scorsa estate dal Lens, per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, Neil El Aynaoui ha firmato un contratto fino a giugno 2030 con la Roma, convinto da Gasperini e dalla possibilità di diventare quello che Mario Pasalic è stato per l'Atalanta. Accordo a lungo termine e una permanenza che, anche per questo motivo, appare scontata in ottica 2026/27. Le indiscrezioni dal Marocco, però, rischiano di destabilizzare il ragazzo, che sta crescendo agli ordini del Gasp, con la consapevolezza che il campionato italiano è tra i più difficili dal punto di vista tattico e c'è bisogno di un anno di apprendistato per entrare nei meccanismi di matrice "gasperiniana". Peraltro, proprio a centrocampo, in tanti potrebbero partire nella prossima sessione di mercato: dall'incerto Cristante al possibile "sacrificio" di Koné, fino a capitan Pellegrini. E qualora si concretizzassero tali partenze, per El Aynaoui ci sarebbe inevitabilmente più spazio in maglia giallorossa.