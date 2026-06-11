La Roma accelera su Greenwood e Alajbegovic: cosa ha chiesto Gasperini a Ryan Friedkin

ROMA - Telefonate, incontri, video call, contatti continui. La Roma si muove senza sosta e lo fa direttamente ai massimi livelli. anche Ryan Friedkin è sceso in campo in prima persona per costruire due delle operazioni più importanti dell’estate giallorossa: Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic. Un lavoro diplomatico, intenso, ma che non coinvolge direttamente i due calciatori. Al centro dei dialoghi ci sono infatti Andrew Greenwood e Semin Alajbegovic, i padri-agenti dei due talenti individuati dalla dirigenza per alzare il livello tecnico della squadra di Gasperini. Il progetto è chiaro e la strategia anche. Prima conquistare la fiducia delle famiglie (e, quindi, dell’entourage), poi passare alla fase decisiva delle trattative con i club proprietari dei cartellini. In questo senso la Roma ha già mosso passi concreti. Se Semin Alajbegovic ha visitato il Fulvio Bernardini a metà aprile insieme a Miralem Pjanic, intermediario dell’operazione, Andrew Greenwood oltre ai diversi contatti con Ryan ha ricevuto dal club un dettagliato report della struttura di Trigoria: campi di allenamento, palestra, servizi dedicati ai giocatori e perfino una panoramica delle soluzioni abitative disponibili per il figlio. Un lavoro certosino, costruito per trasmettere un messaggio preciso: la Roma vuole Greenwood e Alajbegovic come pilastri del proprio futuro.