Roma, lo sprint sui rinnovi: entro mercoledì l’accordo finale con Dybala

ROMA - La Roma accelera. Questa è soprattutto la settimana dei rinnovi, dei contratti da sistemare , delle firme da mettere nero su bianco per dare stabilità e continuità al progetto di Gasperini . Una fase cruciale, perché prima ancora dei nuovi acquisti c’è la volontà di consolidare le fondamenta della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione. I primi tasselli sono già pronti. Celik e Mancini stanno definendo gli ultimi dettagli dei rispettivi accordi con il club . Due situazioni diverse ma accomunate da un denominatore comune: la volontà reciproca di andare avanti insieme .

La Roma cerca un accordo con Celik

Per il terzino turco la trattativa si è sviluppata soprattutto sul piano economico. Negli ultimi giorni la proprietà ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per colmare una distanza che si aggirava intorno ai 600 mila euro. Una forbice importante, ma non insormontabile. La Roma ha lavorato per ridurla fino a trovare il punto d’incontro, premiando un calciatore che nel tempo si è conquistato spazio, fiducia e considerazione. Anche perché Gasp aveva espresso chiaramente il desiderio di trattenerlo. Celik, dal canto suo, ha mantenuto la promessa fatta al tecnico, respingendo le ricche proposte provenienti dalla Turchia e scegliendo ancora il giallorosso.

Prolungamento in arrivo per Mancini e Cristante

Discorso simile per Mancini, uno dei leader dello spogliatoio. L’interesse dell’Inter non ha mai realmente scalfito le sue convinzioni. Decisive, in questo senso, anche le parole pronunciate dall’allenatore una decina di giorni fa: «Non se ne va, l’ho già detto anche a lui: l’Inter può fare quello che vuole, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane». Una dichiarazione forte, quasi definitiva. E infatti sarà così. Mancini è pronto a legarsi alla Roma fino al 2030, confermandosi uno dei pilastri della nuova era giallorossa. A ruota potrebbe arrivare anche il rinnovo di Cristante, destinato a prolungare dal 2027 al 2029.

Ottimismo per i rinnovi di Dybala e Pellegrini

Poi ci sono i due dossier più attesi dai tifosi. Quelli che portano i nomi di Dybala e Pellegrini. La Joya continua ad attendere una risposta alla controproposta presentata dal suo entourage otto giorni fa. Sul tavolo ci sono alcune modifiche relative ai bonus e alla durata dell’accordo. La risposta della società è prevista tra oggi e mercoledì e l’ottimismo cresce di ora in ora. Salvo sorprese, la fumata bianca sembra vicina. La situazione di Lorenzo non è distante da quella dell’argentino: c’è cautela, c’è attesa, ma soprattutto c’è la convinzione condivisa di voler continuare insieme. Pelle vuole restare, mantenendo quel ruolo di riferimento tecnico e umano che ricopre da anni. Una volontà che coincide perfettamente con quella dell’allenatore. Dopo settimane di riflessioni, incontri e trattative, a Trigoria è arrivato il momento delle decisioni. La Roma vuole chiudere i capitoli rimasti aperti, blindare i suoi uomini simbolo e consegnare a Gasp un gruppo già definito nelle sue certezze. Prima dei nuovi volti, la priorità è tenersi stretti quelli che rappresentano il presente e vogliono continuare a essere protagonisti del futuro. La settimana delle firme è appena iniziata.