Iervolino: "Porte della Salernitana aperte per Mertens. Allan non ci interessa"

A meno di 10 giorni dal debutto in campionato in casa contro la Roma il mercato della Salernitana è in alto mare.

Le tante trattative imbastite dal direttore sportivo Morgan De Sanctis non sono bastate per rinforzare adeguatamente la rosa di Davide Nicola , che ha lanciato senza mezzi termini l’allarme sulla competitività dell’organico rispetto alle ambizioni della società, che punta a una salvezza più tranquilla rispetto a quella della passata stagione.

La Salernitana sogna Dries Mertens

Intanto, intervenendo a Radio Kiss Kiss, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è tornato sulle voci che associano Dries Mertens ai granata, tenendo accesa la speranza a un trasferimento che avrebbe del clamoroso, ma puntualizzando anche di non aver mai avanzato una proposta ufficiale all’attaccante belga svincolatosi dal Napoli lo scorso 30 giugno.

"Dobbiamo prendere calciatori adatti al calcio di Nicola"

“Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del Napoli, ma se lui volesse restare in Campania da parte nostra c’è stata un’apertura" le parole di Iervolino, che ha poi smentito seccamente l'interessamento per un altro ex Napoli, Allan, attualmente in forza all'Everton: "La voce che ci vorrebbe interessati ad Allan è falsa. Ricevo circa 40 telefonate al giorno per le trattative di mercato della Salernitana, il nostro compito è fare scelte oculate e attente, prendendo calciatori idonei allo schema del nostro allenatore Nicola”.