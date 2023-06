Carnevali su Frattesi: "Ne ho parlato anche con l'Inter ma..."

Futuro Frattesi, le parole di Carnevali

Parecchio chiaro è stato lo stesso Frattesi al termine del match giocato con l'Italia contro la Spagna in semifinale di Nations League: "Premier League? Non credo di essere pronto al momento per l'estero. Preferisco restare in Serie A". A proposito della possibile cessione del suo gioiello di centrocampo, ha parlato così l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, poco prima dell'Assemblea di Lega: "La cena con l'Inter è andata bene? Normale, facciamo diversi incontri con altre società, non solo con l'Inter. Al momento non c'è nessun tipo di accordo con alcun club. Spiace che Frattesi non voglia andare in Premier perche c'erano piu richieste. Rimarrà in Italia? Cercheremo di accontentarlo se ci saranno le possibilità. Siamo interessati a Mulattieri, ai giocatori della Roma, a tanti ragazzi giovani, a prescindere dalla vendita o meno di Frattesi".