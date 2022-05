Real-City, Capello: "La fortuna di Ancelotti è famosa"

Dopo Psg e Chelsea, il Real Madrid elimina anche il Manchester City di Pep Guardiola e vola in finale di Champions League, dove sfiderà il Liverpool di Jurgen Klopp. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo aver festeggiato la vittoria della Liga, si è resa protagonista dell'ennesima rimonta, ribaltando in poco più di un minuto il momentaneo vantaggio degli inglesi firmato Mahrez. Poi il calcio di rigore dello straordinario Benzema nel primo tempo supplementare ha portato la qualificazione sui binari dei Blancos. Per il tecnico di Reggiolo si tratta di un record: è infatti il primo allenatore a raggiungere cinque finali di Champions League, superando Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson e Jürgen Klopp (quattro presenze a testa).