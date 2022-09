Napoli-Liverpool, arbitrerà Del Cerro Grande

Napoli-Liverpool e il precedente di Del Cerro Grande

Il Napoli ha un solo precedente in Champions League con Del Cerro Grande, proprio relativo ad una gara contro il Liverpool ad Anfield, giocata il 27 novembre 2019, match terminato 1-1 per i gol di Dries Mertens e Dejan Lovren. Le due squadre si affronteranno per la settima volta nella storia. I precedenti sei incroci sono compresi negli ultimi 12 anni e in particolare quelli di quest’edizione della Champions rappresenteranno la quinta e la sesta sfida dal 2018 in avanti. Limitatamente alle gare giocate a Fuorigrotta il Napoli è imbattuto e non ha mai subito gol, avendo pareggiato 0-0 in Europa League nel 2010 e poi vinto 1-0 (gol di Insigne) e 2-0 (Mertens e Llorente) i due incroci successivi in Champions.