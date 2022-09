Juve, i convocati per il Psg: assente Di Maria

La Juventus parte per Parigi senza Angel Di Maria . L’avvicinamento dei bianconeri alla prima giornata della fase a gironi di Champions League inizia nel peggiore dei modi, perché nella lista dei convocati di Max Allegri non figura l’esterno argentino.

Angel Di Maria salta Psg-Juve

Il Fideo, che era rientrato in campo nel secondo tempo contro lo Spezia dopo due settimane di assenza a causa della lesione all’adduttore subita al debutto in Serie A contro il Sassuolo, era uscito all’intervallo a Firenze, sostituito da Mattia De Sciglio, ufficialmente per motivi precauzionali. Ora, però, l’assenza del suo nome dall’elenco dei convocati della Juventus per la super-sfida del Parco dei Principi torna a preoccupare i tifosi e lo stesso Allegri, oltre che togliere di mezzo uno dei protagonisti più attesi della partita, nonché uno dei tre ex del match insieme a Leandro Paredes e Moise Kean.