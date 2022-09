Psg-Juve, Galtier: “Non siamo i favoriti di Coppa, bianconeri difficili da battere”

Al Parco dei Principi è tutto pronto per l'inizio della Champions League del Psg, che anche quest'anno parte per provare a vincere il trofeo, forte del trio delle meraviglia Messi-Neymar-Mbappè. La prima gara è con la Juve incerottata di Masssimiliano Allegri, una sfida che sa di classica del calcio europeo. A parlare, nella conferenza stampa della vigilia, sono l'allenatore Christophe Galtier e proprio Kylian Mbappè.

Galtier: “Mai vista una squadra concentrarsi così presto su una partita”

Il tecnico del Psg vede una squadra concentrata: “Dopo la vittoria di Nantes, la squadra ha pensato subito alla Juve. È la prima volta che vedo giocatori che si concentrano così presto su una partita, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C'è voglia di iniziare con questa bellissima squadra”.

Forse fa pretattica: “Non siamo i favoriti per la vittoria della Champions. Ogni anno ci sono 8-9 squadre che potenzialmente possono vincerla. Ci sono favoriti che non arrivano alla fine, sorprese, scenari imponderabili con grandi risvolti emotivi. Il club vuole vincere, ma non penso che siamo i favoriti”.

Galtier: “La Juve ha esperienza e ha Vlahovic”

Vitinha è recuperato: “Ha fatto tutto l'allenamento”. La Juve, ecco come la descrive Galtier: “Ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà, ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, è difficile creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti”.