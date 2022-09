Champions League, Materazzi carica l'Inter con un video del 2010

Sfida sulla carta leggermente squilibrata verso i bavaresi, ma i nerazzurri possono contare su un tifoso d'eccezione, ovvero Marco Materazzi , storico difensore della Beneamata del 2000, vincitore del Triplete con José Mourinho nel 2009/2010 , che su Instagram ha pubblicato un messaggio motivazionale per la sua ex squadra.

Materazzi e il video della Champions League 2010

Materazzi, seppur non un titolare inamovibile, ha fatto parte a pieno titolo della rosa che nella stagione 2009/2010 è arrivata a conquistare il Triplete, ovvero vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League in un singolo anno.

Con davanti Lucio e "The Wall" Samuel, Matrix ha comunque sfoderato ottime prestazioni in Champions, risultando alla fine uno dei protagonisti proprio come lo era stato nel Mondiale 2006 con l'Italia di Lippi.

Sulla sua pagina Instagram, Materazzi ha pubbicato un reel nel quale si vedono le immagini della partita tra Inter e Bayern Monaco nel maggio 2010, proprio la finale di Champions League che ha consegnato la Coppa dalle Grandi Orecchie agli italiani. In sottofondo la musica speciale della Champions, si vedono Mourinho, Materazzi col figlio e la coppa in mano, lo stadio San Siro, e anche lo Stadio Santiago Bernabeu, sede di quella magica sfida.

Senza dubbio, vedendo queste immagini, gli attuali giocatori nerazzurri non potranno che provare almeno un minimo di carica agonistica, di grinta, per dare quel qualcosa in più necessario per affrontare partite così difficile e suggestive.