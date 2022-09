Diretta Inter-Bayern Monaco ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo il discusso ko per 3-2 nel derby contro il Milan, l'Inter è chiamata subito a rispondere presente nel debutto in Champions League in programma alle 21 al Meazza contro il Bayern Monaco. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno iniziato con il freno a mano tirato e dopo cinque giornate sono già due le sconfitte - Lautaro e compagni avevano già perso alla 3ª all'Olimpico contro la Lazio (3-1) -. La gara contro i bavaresi potrebbe rappresentare un importante banco di prova e il match del riscatto. Dall'altra parte i ragazzi di Nagelsmann, dopo un avvio da urlo, hanno rallentato pareggiando le ultime due sfide di Bundesliga. Inter e Bayern Monaco si sono incontrate sette volte in competizioni europee, con il bilancio in equilibrio grazie a tre vittorie ciascuna (1N). Uno dei tre successi dell'Inter contro la squadra tedesca è arrivato nella finale di Champions League nel 2009/10 (2-0, doppietta di Milito). Occhio, però, perché le vittorie tedesche sono arrivate tutte in trasferta, la più recente l'1-0 negli ottavi di finale della Champions League 2010/11.