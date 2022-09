Napoli-Liverpool 4-1: tabellino, statistiche e marcatori

NAPOLI - Esordio perfetto per il Napoli in Champions League: al Maradona la squadra di Spalletti batte 4-1 il Liverpool. Apre in avvio Zielinski su rigore e poco dopo Osimhen sciupa il raddoppio dal dischetto. Nessun problema perché a calare il bis partenopeo è Anguissa, mentre la terza rete è opera di Simeone, subentrato ad Osimhen. Ad inizio ripresa botta e risposta con il poker di Zielinski e l'unica rete del Liverpool, firmata Diaz.