Rangers, la lettera dei tifosi: "Ingiusto vietarci Napoli per compensazione"

I tifosi dei Rangers scrivono a quelli del Napoli . Una lunga lettera in cui, in primo luogo, si esprime il rammarico dell'imposizione ai supporters azzurri a non recarsi all'Ibrox Stadium per motivi di sicurezza, dal momento che buona parte del servizio di sicurezza sarà impegnato nel protocollo riguardante la morte della Regina Elisabetta II . Ad essere mal digerita dagli scozzesi, soprattutto, la "moneta di scambio" imposta dall'Uefa, che per "integrità sportiva" in una sorta di decisione salomonica che non soddisfa nessuno, avrebbe chiuso le porte del "Maradona" ai tifosi scozzesi per la gara di ritorno.

"Che peccato non poter accogliere i tifosi napoletani!"

"Prendiamo atto - si legge nel lungo comunicato - dell’annuncio dell'Uefa che introduce il divieto ai tifosi di recarsi allo stadio in trasferta per le prossime partite tra Rangers e Napoli. Nella gara di Glasgow, ciò è dovuto alla carenza di polizia causata dalla morte della regina Elisabetta II, un evento senza precedenti a memoria d’uomo nel Regno Unito. Il divieto ai tifosi di recarsi in trasferta è fonte di profondo rammarico dato che non vedevamo l'ora di accogliere i tifosi del Napoli sotto le luci dell’Ibrox Stadium. in quella che sarà sicuramente una notte emozionante. Una gara tra due dei grandi club europei non sarà la stessa senza entrambi i gruppi di tifosi".

Tifosi Rangers: "Ingiusto vietare la trasferta anche a noi"

"Siamo anche profondamente rattristati dal fatto che l'Uefa abbia imposto una restrizione ai tifosi dei Rangers in visita allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di ritorno, per motivi di 'integrità sportiva'. Questo ci ha privato della possibilità di visitare la tua città leggendaria e provare una delle arene più appassionate del calcio europeo".