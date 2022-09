InzaghI: "Stiamo crescendo, Lukaku tornerà dopo la sosta"

L’Inter fa il proprio dovere centrando a Plzen in casa del Viktoria quel successo che era vitale per restare in corsa per il passaggio del turno in Champions League.

L'Inter batte il Viktoria, Inzaghi: "Non era facile vincere qui" Nel girone più difficile della competizione con Barcellona e Bayern fare sei punti contro i cechi sarà vitale per giocarsela fino alla fine, tanto più dopo il ko all’esordio contro il Bayern. Simone Inzaghi ha fissato la possibile quota qualificazione in 10 punti, ma in attesa del doppio confronto contro i catalani si complimenta con la squadra nella conferenza stampa dopo il 2-0 alla Doosan Arena firmato Dzeko e Dumfries: "Siamo contenti, perché sapevamo che vincere qui non era facile. Molte italiane hanno sofferto in casa del Viktoria, ma i ragazzi sono stati bravi, sono rimasti concentrati fino alla fine”.