Pioli: "Possiamo crescere. Dobbiamo sognare di notte e lavorare di giorno"

Pioli non si accontenta: "Dobbiamo migliorare"

Anche per questo il netto successo sui croati, pur al termine di un match bloccato per un tempo intero prima del rigore di Giroud che ha schiodato la parità, soddisfa e inorgoglisce Stefano Pioli, che però, ai microfoni di 'Sky Sport', non si risparmia qualche appunto alla squadra: "Alla vigilia avevo parlato dell’astinenza di vittorie interne in Champions alla squadra ricordando loro che con la qualità che abbiamo avremmo dovuto cancellare questo dato. Abbiamo fatto un altro passo in avanti nella nostra crescita, anche se la prestazione non è stata perfetta. Avremmo dovuto segnare di più, gestire meglio alcuni frangenti della partita e non subire quel gol". Poi Piola conia uno "slogan" che si candida a diventare un tormentone...: "Il nostro mantra deve essere ‘sognare di notte e cercare di lavorare di giorno per raggiungere i nostri sogni'. Dobbiamo capire che per vincere in Europa non bisogna fare cose straordinarie, basta giocare sui ritmi per noi abituali. C’è da crescere pensando anche che nel prossimo ciclo di partite non ci sarà neppure la sosta per le nazionali e andremo dritti fino a novembre".