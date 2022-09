Pobega: "Segnare in Champions emozione fortissima. Non ricordo nulla..."

Marcatori “seriali”, aspiranti tali e nuovi bomber. Con un trio di bomber del tutto inedito il Milan liquida la Dinamo Zagabria e fa un bel passo in avanti verso gli ottavi di Champions League, comunque ancora lontani. Il 3-1 ai croati rappresenta comunque il viatico migliore verso la super-sfida di campionato contro il Napoli, che segnerà la fine del primo, intensissimo mese di stagione per i campioni d’Italia, trascinati a San Siro dal solito Olivier Giroud, ma anche dal secondo gol consecutivo in Europa di Alexis Saelemaekers e al tris di Tommaso Pobega.

Pobega in gol in Champions: "Gioia indescrivibile" Particolarmente significativo, anche a livello statistico, la rete di Pobega, che ha bagnato nel migliore dei modi il debutto in Champions League. Per l’ex centrocampista di Spezia e Torino è diventato il primo italiano a segnare in Champions con i rossoneri dai tempi di Mario Balotelli nel 2013 contro il Celtic a Glasgow e il primo a San Siro da Antonio Cassano nel 2011. Niente male e una bella emozione, trasmessa a 'Milan Tv': "Il primo gol a San Siro non si scorda mai, poi in una competizione come questa me lo ricorderò per sempre. È difficile da deiscrivere a parole, non ricordo nulla, solo che Theo ha messo la palla dietro...".

Giroud punge Pioli: "Io voglio giocare sempre" Tutt'altro che inedito nei tabellini di Champions è invece il nome di Olivier Giroud, che grazie al rigore che ha sbloccato la partita è diventato il secondo giocatore francese più anziano ad aver trovato il gol in Champions League a 35 anni e 349 giorni, dopo Laurent Blanc con il Manchester United nel 2002 (36 anni e 338 giorni). Il centravanti non ha nascosto la propria delusione per la sostituzione decisa da Pioli nel finale: "Sul 2-1 non eravamo sereni - il pensiero di Giroud a 'Sky Sport' - La Champions è la manifestazione più importante, vogliamo andare il più avanti possibile, ma oggi abbiamo sbagliato troppo. La sostituzione? So che il mister ha voluto risparmiarmi per il Napoli, ma voglio giocare sempre".