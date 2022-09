Sconfitte, gol al passivo e tiri subiti: i numeri da incubo in Champions della Juve di Allegri

Più che le parole, gli sguardi, quasi le lacrime, come quelle che Leonardo Bonucci ha trattenuto a stento prima di presentarsi alle telecamere per commentare la debacle contro il Benfica, parlano i numeri. Quello che inquadrano il momento vissuto dalla Juventus in Champions League come uno dei peggiori della propria storia a livello europeo.

Max Allegri, l’allenatore delle due finali raggiunte, benché perse, nei suoi primi quattro anni sulla panchina bianconera, sta infatti vivendo un amaro contrappasso e rischia di legare il proprio nome ad una delle peggiori campagne internazionali della gloriosa storia del club torinese.

Disastro Juve: tre sconfitte di fila in Europa dopo 50 anni Alcuni danni sono già stati fatti. Per la prima volta dalla nascita della moderna Champions League, infatti, la Juve ha perso le prime due partite della fase a gironi: già il ko all’esordio non era fatto consueto, essendosi registrato solo nel 2017-’18, ma la doppietta di sconfitte iniziali non si era mai registrata. Non solo: considerando anche lo 0-3 nel ritorno degli ottava contro il Villarreal che ha chiuso nel peggiore dei modi l’avventura in Coppa della scorsa stagione le tre sconfitte consecutive nella massima competizione europea rappresentano il record negativo nella storia della Juve, che ha un solo precedente, ma mai in due edizioni consecutive, risalendo al periodo tra maggio ’68 e settembre ’72.

La Juve e l'incubo Benfica Curioso sottolineare come le ultime due sconfitte della Coppa Campioni '67-68 la Juve le subì proprio contro il Benfica nella doppia semifinale. Le Aquile, insomma, sono la vera bestia nera in Europa dei torinesi in Europa, che con nessun’altra squadra affrontata almeno cinque volte vanta una percentuale peggiore, il 71% di gare perse negli scontri diretti (cinque su sette), al quale aggiungere l’amaro 0-0 casalingo nel ritorno della semfinale di Europa League 2014 che sbarrò la strada verso la finale che si sarebbe disputata proprio a Torino.