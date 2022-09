Juve-Benfica, la stampa portoghese: "Un Davide e molti Golia"

La stampa portoghese celebra il Benfica, capace di espugnare lo Stadium e imporre alla Juventus la seconda sconfitta consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi in Portogallo esaltano la formazione di Schmidt. "Tre punti esclamativi" è il titolo di O Jogo in prima pagina. "Grazie al gol di David Neres, il Benfica trionfa e resta in testa con il Paris Saint Germain".