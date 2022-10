Ajax, Schreuder: "Napoli vicino al Liverpool. Kvara? Lo fermeremo così"

Il tecnico dell' Ajax Alfred Schreuder ha presentato alla Johan Cruijff Arena la partita di Champions League contro il Napoli , in programma martedì: dalle parole dell'allenatore dei Lancieri traspare rispetto per gli azzurri ma anche voglia di riscatto dopo il deludente pareggio interno in campionato.

"Abbiamo ricevuto molte critiche dopo la gara di sabato - ha esordito Schreuder -. Ho parlato ai ragazzi dopo la partita, e dobbiamo reagire. Contro il Napoli sarà davvero una bella partita, le motivazioni non mancheranno contro una squadra così forte, una delle più forti della Serie A. Sono fortissimi e imbattuti , per farcela dovremo giocare come una squadra".

Ajax, Schreuder: "Kvaratskhelia temibile, va fermato di squadra"

L'attenzione si sposta subito su uno dei giocatori più pericolosi, Kvaratskhelia: "Il giocatore che temiamo di più? Sì, è molto forte, sta facendo benissimo a sinistra e dovremo fermarlo come una squadra. Cerca spesso l'uno contro uno, combina bene con Zielinski, dovremo stare attenti. Napoli squadra meno italiana? Non è più come prima, ci sono altre squadre offensive come il Milan".

Ajax, Schreuder: "Napoli vicino al Liverpool"

"Sarà una partita dura - ha ribadito -, hanno giocatori internazionali che possono fare male. Il Liverpool è il club più importante ma il Napoli è vicino ai Reds. Sono squadre che giocano molto in avanti come facciamo noi. Abbiamo visto parecchie partite del Napoli, sono molto in fiducia, con il Milan hanno dominato nella ripresa. La fascia sinistra è molto importante nel loro gioco, Mario Rui è importantissimo".