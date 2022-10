Marotta e la crisi dell'Inter: "Inzaghi non è a rischio, dobbiamo uscirne tutti insieme"

Crisi Inter, Marotta non si nasconde: "Abbiamo perso brillantezza"

Quattro sconfitte in campionato oltre a quella in Champions League contro il Bayern hanno offuscato il lavoro fatto da Inzaghi nella prima stagione all'Inter: “Bisogna avere la capacità di accettare le critiche, è un segnale di alta responsabilità - le parole del dirigente varesino - Dobbiamo capire se queste critiche siano giuste o meno. Sicuramente i dati sono contro di noi, abbiamo perso le certezze che avevamo la scorsa stagione. Dobbiamo analizzare la situazione e capire il perché sia successo questo".