Bastoni minacciato sui social dopo Inter-Barcellona: la fidanzata pubblica tutto!

Inter-Barcellona sarà anche terminata al triplice fischio finale ma la coda lunga delle polemiche è destinata ad andare avanti per molto tempo. Per lo meno in Spagna, dove i tifosi blaugrana continuano a lamentarsi dell'arbitraggio supportati dalla stampa locale. Ma se a volte lo sfottò è innocuo - come nel caso della pagina Wikipedia del Var Pol van Boekel modificata in chiave ironica - in altri la lamentela è sfociata in accuse pesanti e gravi minacce. Lo ha denunciato la fidanzata di Alessandro Bastoni, preso di mira dai sostenitori catalani in particolare dopo un post pubblicato sui social. "Vittoria di cuore e carattere", aveva scritto il difensore nerazzurro su Instagram come didascalia a una foto in cui duella con Gavi tenendolo per il bavero della maglietta. La foto ha fatto scatenare gli utenti, come si vede negli screenshot pubblicati da Camilla Bresciani.