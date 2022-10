Inter, la probabile formazione: dubbio a sinistra

MILANO - Alzare il muro: è questo l’imperativo per l’ Inter che mercoledì sarà di scena al Camp Nou . Continuando ad alimentare il fuoco delle polemiche per il rigore non assegnato a San Siro , il Barcellona sta preparando un ambiente incandescente. E allora serviranno la lucidità e la freddezza esibite all’andata dalla banda Inzaghi . A cominciare dalla difesa evidentemente, messa più volte sotto accusa e che, invece, nella serata più delicata è stata impeccabile. Un motivo in più per credere che là dietro ci sarà lo stesso terzetto. Vale a dire che, rispetto alla gara con il Sassuolo , riprenderanno il loro posto Skriniar sul centro destra e De Vrij in mezzo. A proposito dell’olandese, autore di qualche svarione di troppo in avvio di stagione, a San Siro , invece, è riuscito ad annullare completamente Lewandovski . Sarà più difficile riuscirci in Catalogna , visto che la forza d’urto del Barca , in casa, è ancora più violenta, ma De Vrij ha dimostrato di sapere come si fa.

Chi a sinistra?

Resta qualche incertezza in più per le fasce, almeno per quella di sinistra. A destra, infatti, dopo la prestazione dirompente con il Sassuolo, Dumfries dovrebbe essere confermato, nonostante l’eccellente applicazione di Darmian nella prima sfida con i blaugrana. L’ex-Parma, però, entra in ballottaggio con Dimarco, appunto, per la corsia mancina. Il secondo è certamente tra i più in forma nella rosa nerazzurra, ma contro il Sassuolo ha accusato un pizzico di inevitabile stanchezza, avendo giocato quasi per in intero anche le due gare con la Nazionale durante la sosta. Insomma, Inzaghi potrebbe preferire Darmian almeno in avvio, tenendosi Dimarco come carta da giocare dalla panchina. Tanto più che su quel lato agisce Dembelè, ovvero uno degli spauracchi della formazione catalana e quindi da tenere obbligatoriamente controllato. Meglio, allora, puntare su un elemento in perfette condizioni atletiche.