Arbitri Champions: Marciniak per l'Inter a Barcellona, Zwayer per il Napoli

C'era molta attesa per la designazione arbitrale di Barcellona-Inter dopo le polemiche della partita di andata da parte catalana. La sfida del Camp Nou è in programma mercoledì prossimo ed è decisiva in particolare per i padroni di casa, costretti a vincere dopo la sconfitta subita una settimana fa a San Siro. La Uefa ha designato anche il direttore di gara di Napoli-Ajax, in programma sempre mercoledì per il quarto turno dei gironi di Champions League.