Del Piero stronca la Juve in tv: "Sbeffeggiati dagli avversari"

Del Piero: "Condizione psico-fisica preoccupante"

"È difficile spiegare con le parole questa Juve, è mancata in tante cose, soprattutto all'inizio della partita. Ha concesso troppo: libertà di movimento, spazi e tre cross dallo stesso punto del campo che hanno portato poi al gol, e ha creato anche troppo poco. È stata sbeffeggiata da Atzili e poi ha provato una reazione, ma così non basta". Del Piero è preoccupato soprattutto per la condizione psico-fisica della squadra: "Il più grosso allarme è che le cose più facili, come un controllo di palla, diventano difficili o alle volte addirittura impossibili: c'è una condizione psico-fisica difficile da sistemare. Le precedenti vittorie con Bologna e Maccabi, viste le prestazioni di oggi e quella col Milan, sono a mio parere estemporanee", le parole a Sky.