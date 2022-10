Pagelle Maccabi-Juve: disastro su tutti i fronti

Agnelli parla di vergogna, ma lo conferma e sposta l’attenzione su tutto il gruppo-azienda. La sua Juve è una non-squadra: senza idee, senza forze, senz’anima. Alla vigilia ha parlato di cuore, in campo non si è visto un solo battito. Contro il Maccabi Haifa arriva il punto più basso della sua gestione, una crollo inaccettabile persino in un momento di crisi senza fine come questo. La prossima mossa è il ritiro alla Continassa fino al derby: servirà?