Juve e Allegri oltre la vergogna

La vergogna ha preceduto le scuse ai tifosi, per i quali - da mesi - la strada non è più amica come un tempo. «La vergogna è la più potente guida dell’emozione», spiegò un giorno Brené Brown. «È la paura che non siamo abbastanza bravi».

Juve, Allegri annuncia una decisione clamorosa

Quanta verità, se riferita a una Juve fragile come a Monza, assai più che a Monza. Poiché stavolta Milik, Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot, Szczesny e Bonucci erano in campo e non in panchina, in tribuna o a casa. E perché, come a Monza, Di Maria è stato ipotesi, rammarico, incazzatura, sconcerto e sospetto.

Per tutto il primo tempo ho addirittura sperato che la squadra stesse giocando contro Max: paradossalmente, avrei rivalutato qualcuno, quantomeno sul piano dell’amor proprio. “Povero Acciuga” mi ha scritto un collega allegriano della prima e ultima ora durante l’intervallo. Che brutta fine... Nel secondo ho capito che Locatelli, Bonucci e compagni proprio non ne avevano, non ne hanno (ancora o più): zero personalità, lucidità, affiatamento, gamba. Testa. Il non-gioco è figlio di tutte queste cose insieme, neppure qualche giocata a dare un senso alla reazione.