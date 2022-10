Atzili, l'uomo che ha quasi eliminato la Juve dalla Champions: chi è, quanto vale, quanto guadagna

È una Juve sbeffeggiata , per usare le parole di Alex Del Piero , quella che è uscita dalla sfida di Champions contro il Maccabi Haifa . In Israele i padroni di casa hanno dominato gli uomini di Allegri segnando un netto 2-0 e collezionando i primi tre punti della competizione. Eroe della serata Omer Atzili , 29enne attaccante del Maccabi, che si è portato a casa anche il premio come miglior giocatore della serata. Prima della sfida contro i bianconeri non erano in molti a conoscerlo, a meno che non avessero seguito la Conference League lo scorso anno... Dal valore di mercato allo stipendio, ecco chi è l'uomo che ha quasi eliminato la Juve dalla Champions .

Juve, chi è Omer Atzili: in Conference contro il Feyenoord

Esordiente nella competizione, Atzili ha segnato il suo primo (e secondo gol) in Champions contro la Juve: per lui quattro presenze in stagione contro Benfica, Psg e la stessa Juve, all'andata allo Stadium. Il 29enne non è certo un novellino: 100 gol tra i professionisti, forse qualcuno si ricorderà di lui per la sua partecipazione alla scorsa Conference League che ha poi visto trionfare la Roma. Il Maccabi era nel girone proprio contro il Feyenoord, l'altra finalista di Tirana, anche se Atzili non era in campo e il Maccabi è uscito prima della fase a eliminazione diretta. Da giugno 2021 il suo valore di mercato si è assestato su 1,5 milioni mentre il suo punteggio Overall su Fifa è 68: per avere un paragone con la rosa della Juve, il giocatore bianconero che gli si avvicina di più è Matias Soulè con 68 e un valore di 2,5 milioni, dati Transfermaket. Lo stipendio di Atzili poi farebbe felice qualunque bilancio societario: circa 10mila euro l'anno per due gol, finora, che l'hanno reso eroe per una notte.