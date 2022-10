Barcellona-Inter 0-0, la diretta: LIVE traversa di Dzeko!

BARCELLONA - L' Inter si gioca tanto nella tana del Barcellona , quel Camp Nou dove non saranno ammesse maglie nerazzurre al di fuori del settore ospite. Quello che è successo all'andata, con le polemiche su arbitro e Var, alza la tensione del match di questa sera, ma l'obiettivo della squadra di Inzaghi è chiaro: confermare la prestazione di San Siro per andare a caccia del bis. Una vittoria sarebbe pesantissima in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League, ma anche non perdere terrebbe il Barça dietro in classifica (Bayern 9 punti, Inter 6, Barcellona 3, Viktoria Plzen 0). Lo spettacolo è assicurato.

21:28

28' - Ter Stegen salva su Dumfries!

Contropiede dell'Inter, Barella recupera palla e serve Dumfries in area, la botta dell'olandese si infrange su Ter Stegen.

21:26

26' - Vola Onana su Dembélé

Tiro a giro dell'esterno del Barcellona sul quale Onana vola e para, rifugiandosi in calcio d'angolo.

21:21

21' - Rissa in campo

Il fallo di Dembélé su Skriniar scatena una rissa in campo tra i giocatori, placata poi dall'arbitro.

21:17

17' - Traversa di Dzeko!

Punizione di Calhanoglu, in mischia sbuca Dzeko che in allungo col destro devia verso la porta, il pallone colpisce la traversa e poi sbatte sulla linea, non è gol.

21:09

9' - Mkhitaryan salva sulla linea!

Eccola la prima conclusione, Lewandowski stacca e colpisce di testa ma Mkhitaryan salva sulla linea di porta.

21:08

8' - Occasione Lautaro, fuorigioco però

Manovra il Barça, l'Inter aspetta per ripartire. Per ora è la squadra di Xavi a tenere il pallino, anche se non arriva nessun tiro. Lautaro ci prova, ma è in fuorigioco.

21:00

1' - Inizia Barcellona-Inter!

Comincia la super sfida tra Barcellona-Inter, il primo possesso palla è dell'Inter.

20:40

Una bolgia al Camp Nou

Una bolgia accoglierà le due squadre sul prato del Camp Nou, che è pienissimo (più di 94 mila spettatori), pronto a regalare spettacolo in questa sfida così delicata. Tra poco il riscaldamento di Barcellona e Inter terminerà, manca sempre meno al calcio d'inizio, fissato alle 21.

20:18

Marotta: "Onana? Inserimento nel rispetto di Handanovic"

"C’è la giusta tensione, è una gara importante per il futuro di entrambe le squadre. Finora ci siamo comportati molto bene ma vogliamo giocarcela fino in fondo. Onana? Grande rispetto verso il nostro capitano Handanovic, ma stiamo inserendo un giovane gradualmente e Inzaghi lo sta facendo nel migliore dei modi". Queste le parole di Marotta nel pre partita ai microfoni di Amazon Prime.

20:00

"Metteremo in campo corsa e determinazione, il Barça è di qualità ma abbiamo visto che possiamo fare la partita. Il Barcellona all'andata ha giocato male per merito dell’Inter", ha detto Inzaghi in conferenza stampa. "Sappiamo che sarà diverso, una partita importante in uno stadio che sarà caldo e spingerà il Barcellona. Noi dovremo essere squadra, avremo i nostri tifosi che ci accompagneranno e dovremo fare un'impresa", ha aggiunto in un altro passaggio.

19:45

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

19:30

Curiosità su Barcellona-Inter

Il Barcellona non ha mai perso due gare di fila contro l'Inter in Champions League, mentre nessuna squadra italiana ha mai battuto i blaugrana due volte in una singola stagione di Champions.

L'Inter ha sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions League, subendo cinque sconfitte e restando senza segnare in quattro gare (un solo gol in totale). Il campo dei blaugrana è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più sconfitte esterne nella competizione (5).

L'ultima vittoria in trasferta dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale a ottobre 2004, 5-1 in casa del Valencia.

Robert Lewandowski è stato coinvolto in 27 gol nelle ultime 15 presenze casalinghe in Champions League (22 gol e 5 assist), inclusa una tripletta nella sua prima gara in casa con la squadra catalana nella competizione. Solo due giocatori hanno segnato una tripletta in due partite casalinghe consecutive in Champions League: Lionel Messi nell’ottobre 2016 e Cristiano Ronaldo nel maggio 2017.

Da quando ha segnato in quattro presenze consecutive in Champions League tra ottobre e novembre 2019, Lautaro Martinez ha segnato solo due gol nelle ultime 18 partite della competizione. Tuttavia, l'86% dei suoi gol in Champions League sono stati segnati fuori casa (6/7).