Inter, Inzaghi: "Non sono d'accordo con Xavi. Formazione? Ho dei dubbi"

Il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato il match di Champions League contro il Barcellona , in programma mercoledì sera al Camp Nou.

Il tecnico nerazzurro ha risposto a Xavi, che ha parlato di Inter difensiva: "Non sono d'accordo. Nei primi sei mesi dell'anno scorso abbiamo giocato un bellissimo calcio. Ci sono partite che vengono in un momento particolare, noi veniamo da un momento particolare e all'andata venivamo da due sconfitte. Nel secondo tempo a San Siro la squadra mi ha soddisfatto come nel primo, abbiamo sofferto insieme con un blocco basso, perché in quel momento volevamo togliere spazi al Barcellona che sappiamo quanta qualità ha".

Inzaghi: "Ho ancora dubbi sulla formazione"

Il mister piacentino ha confessato alcuni dubbi sulla formazione che schiererà mercoledì: "La formazione non la sanno ancora i miei giocatori, mi porto dei dubbi e posso cambiare, ho ancora un po' di tempo per decidere. Ho due attaccanti di ruolo, che vengono da 3-4 partite consecutive. Eventualmente posso alzare Calhanoglu e Mkhitaryan nel ruolo di seconda punta se decido di tenerne uno in panchina. Se parto con loro due ho Carboni e Curatolo in panchina, gli infortuni capitano a tutti. Mi sarebbe piaciuto affrontare il Barcellona al completo".

Inzaghi: "Servirà un'impresa, una partita da Inter"

Inzaghi assicura che l'Inter non scenderà in campo arroccandosi: "Metteremo in campo corsa e determinazione, il Barça è di qualità ma abbiamo visto che possiamo fare la partita. Il Barcellona all'andata ha giocato male per merito dell'Inter. Ho visto le ultime gare del Barcellona, anche domenica sera col Celta ha giocato un buon calcio, anche nelle due sconfitte di Monaco e Milano. Noi a San Siro abbiamo fatto un'ottima fase di non possesso e abbiamo concesso poco, perché obiettivamente Onana non ha fatto grandissime parate. Sappiamo che domani sarà diverso, una partita importante in uno stadio che sarà caldo e spingerà il Barcellona. Noi dovremo essere squadra, avremo i nostri tifosi che ci accompagneranno e dovremo fare un'impresa".