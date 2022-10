Risentimento alla coscia destra: Napoli in ansia per Anguissa

Arriva una venatura di preoccupazione nell'ennesima serata di festa di quest'esaltante inizio di stagione del Napoli. Durante il atch vinto per 4-2 contro l' Ajax nella quarta giornata del Gruppo A di Champions League , che ha regalato agli azzurri il pass aritmetico per gli ottavi, si è registrato infatti l'infortunio accusato da Zambo Anguissa .

Napoli perde Anguissa: risentimento muscolare contro l'Ajax

Il centrocampista camerunese, uscito nei primi minuti della ripresa e sostituito da Tanguy Ndombele, ha infatti riportato un risentimento alla coscia destra, come riportato dal sito ufficiale del Napoli già pochi minuti dopo la fine della gara del Maradona. Le condizioni dell'ex Fulham saranno ovviamente valutate meglio nelle prossime ore con l'effettuazione di esami strumentali, ma la sua presenza in campo domenica alle 18 in casa contro il Bologna è da considerarsi a rischio.

Gol e assist: il super inizio di stagione di Anguissa

Il rendimento di Anguissa è uno dei segreti del super Napoli di Spalletti nei primi 60 giorni di stagione. Il centrocampista è sempre stato titolare nelle 13 partite ufficiali tra campionato e Champions, venendo sostituito prima del 90' solo contro Lecce e Spezia, oltre che ovviamente contro l'Ajax, e si è reso autore già di cinque assist, due dei quali nella partita d'andata contro i Lancieri e di tre gol, tra i quali spicca la doppietta realizzata al Torino nei primi 12 minuti del match che ha fatto del camerunese il primo giocatore del Napoli capace di andare a segno per due volte nel primo quarto d'ora di una partita dai tempi di Daniel Fonseca che ci riuscì nel 1994 contro la Cremonese.