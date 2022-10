Ajax, Schreuder: "Il Napoli può arrivare fino in fondo"

Il tecnico dell' Ajax Alfred Schreuder ha reso merito al Napoli dopo la sconfitta patita nella partita del Maradona in Champions League . Complessivamente, tra andata e ritorno, i Lancieri hanno subito ben 10 gol dagli azzurri.

"Congratulazioni al Napoli , è davvero un'ottima squadra anche se noi abbiamo reagito bene rispetto all'andata - ha spiegato l'allenatore degli olandesi -. Abbiamo giocato una delle partite migliori, ma loro sono davvero forti e hanno trovato grandi gol. Peccato per il 4-2, il 3-3 era vicino , ma non si può subire quel quarto gol".

Schreuder: "Il Napoli può arrivare fino in fondo"

"Il Napoli può arrivare fino in fondo? È la migliore squadra che ho affrontato negli ultimi anni, la finale è lontana ovviamente, ma fisicamente e tecnicamente il Napoli è molto forte ed ha delle possibilità, avendo recuperato anche Osimhen che li può aiutare molto. Potevano fare più gol? No, alcune fasi le abbiamo fatte molto bene, il problema è che abbiamo subito dei gol in maniera troppo facile, ma loro sono davvero molto forti. Affrontavamo una squadra che ha vinto 4-1 contro il Liverpool".