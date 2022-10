Fiori, striscioni e l'omaggio in panchina: il Tottenham ricorda Ventrone

Tottenham ricorda Ventrone: i fiori, la tuta e il fischietto nel suo posto in panchina

La squadra di Antonio Conte, che nel weekend aveva giocato e vinto in casa del Brighton di Roberto De Zerbi, ha disputato contro i tedeschi il primo match dopo la tragica morte di Ventrone e nessuno, in campo e sugli spalti, ha saputo trattenere l’emozione e la commozione. Un cartellone con la foto dell’ex preparatore, tra le altre, di Napoli, Juventus, Bari e Atalanta, è stato collocato all’ingesso principale dello stadio, mentre in panchina è stata posta direttamente dai giocatori una corona di fiori nel posto abitualmente occupato da Ventrone, riempito anche dal suo kit completo da lavoro, composto dalla tuta con le iniziali, dal fischietto e dal cronometro.

Tottenham-Eintracht, l'omaggio di Son a Ventrone

Nel mentre i tifosi hanno esposto numerosi striscioni per ricordare la figura del preparatore, che, amico di vecchia data di Antonio Conte, aveva stretto un legame fortissimo anche con tutti i giocatori della rosa degli Spurs, in particolare Harry Kane e Son Heung-min, quest’ultimo tra i più emozionati e sconvolti anche durante il minuto di silenzio osservato prima dell’inizio della partita. L'attaccante sudcoreano ha poi voluto omaggiare personalmente Ventrone, baciando la fascia di lutto e volgendo uno sguardo verso il cielo dopo la rete segnata all'Eintracht.