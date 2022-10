Ferrara, la commossa frase di addio a Ventrone sui social

“Non ti dimenticheremo, caro Gianpi...”. Inizia così il commosso ricordo di Ciro Ferrara per la scomparsa di Gianpiero Ventrone, il sergente di ferro, il preparatore alla Juve ai tempi di Marcello Lippi. Qualcosa in più di un semplice collaboratore, un vero e proprio amico per alcuni calciatori dell'epoca. Con lui nelle vesti di marine, la squadra bianconera vinse tanto, compresa la Champions League di Roma contro l'Ajax.