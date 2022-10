Benfica-Juve, Schmidt individua il pericolo: "Locatelli alza il livello"

Fin dal sorteggio della fase a gironi di Champions League era stato chiaro che la fonte di preoccupazione principale per la Juventus, più che il PSG delle stelle, sarebbe stata il Benfica. In pochi, però, all’epoca avrebbero potuto pronosticare per le Aquile un percorso da imbattuta nei primi due mesi di stagione tra campionato e coppa, con tanto di doppio pareggio contro lo stesso Paris che tiene la squadra di Roger Schimdt in piena corsa per il primo posto nel girone.

Il momento d'oro del Benfica

Sarà quindi un avversario in gran forma quello che la Juve troverà al Da Luz nella partita chiave del Gruppo H. Con un punto il Benfica sarebbe certo del passaggio del turno, mentre i bianconeri saranno costretti a vincere per tenere in vita le speranze residue di evitare l’eliminazione, per poi giocarsi tutto in casa all’ultima giornata contro il PSG. Il Benfica si presenterà alla gara contro i bianconeri con la carica ulteriore arrivata dal successo in campionato in casa dell’eterno rivale Porto, che ha portato a sei i punti di vantaggio sulle rivali, gli stessi Dragoes e il Braga.

Il Benfica avverte la Juve: "Giocheremo per vincere"

Eppure nella conferenza di vigilia l’allenatore tedesco ha fatto professione di umiltà, invitando la squadra a non sottovalutare l’orgoglio e le qualità tecniche della Juventus: "A Torino abbiamo fatto una bella partita e vinto, ma ogni gara è diversa dall’altra - le parole di Schmidt - La situazione del girone è chiara, abbiamo un piccolo vantaggio, ci basta un punto per qualificarsi, mentre la Juve dovrà vincere due partite, ma è ancora tutto aperto. La Juve è sempre la Juve, un grande club con tanti grandi giocatori che vorrà fare di tutto per andare avanti in Champions. Ci aspettiamo la miglior Juve possibile, ma noi giocheremo come sappiamo fare, per vincere e fare felici i nostri tifosi. Si lavora nel calcio per vivere partite come questa".

Benfica-Juve, Schmidt e il pericolo Locatelli

Schmidt ha poi solidarizzato con Allegri per i tanti infortunati illustri, facendo poi un nome tra i giocatori da temere maggiormente: "La Juventus è una squadra esperta con un allenatore esperto e capace. So per esperienza quanto possa essere condizionante avere tanti infortunati, ma scenderanno in campo con una formazione forte. Un giocatore come Locatelli alza il livello della squadra".