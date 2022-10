Il Napoli vince ancora ed esalta De Laurentiis: "Inarrestabili e divertenti"

Napoli, il primo posto del girone si decide a Liverpool

L’unica “brutta notizia” della serata è che il primo posto del girone, nonostante i 15 punti, tanti quanti solo il Bayern Monaco, non è ancora in cassaforte, a causa del successo del Liverpool in casa dell’Ajax, ma agli azzurri basterà un pareggio ad Anfield, o anche una sconfitta con non più di due gol di scarto, per tagliare il prestigioso traguardo.

De Laurentiis esalta il Napoli che vola

La 12° vittoria consecutiva vale il consueto Tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. Subito dopo il fischio finale del match contro i Rangers il presidente, presente allo stadio, ha subito voluto complimentarsi con giocatori ed allenatore, sottolineando la cifra tecnica del gioco espresso dalla squadra: “Inarrestabili e divertenti! Forza Napoli Sempre" ha scritto il numero 1 azzurro.